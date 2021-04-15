Молодежь Хангаласского района помогает ветеранам

Весна – это не только время обновления природы, но и начало традиционных трудоемких работ. Активисты молодежного движения Хангаласского улуса и волонтеры помогают по хозяйству ветеранам и одиноким людям.

Подобные акции проводятся практически во всех наслегах района. Одними из первых в этом году регулярную помощь возобновили в Жемконском 1-ом наслеге – тамоказана помощь по очистке снега во дворах ветеранов тыла и одиноких пенсионеров.

«Такая помощь здесь не редкость. Пока такую помощь получили 5 семей. Добровольческая работа продолжается», — сказал специалист по делам молодежи Василий Титов.

Организатор этого действа Василий Васильев – сторонник партии «Единая Россия», главный специалист по молодежной политике администрации района.

«Помимо этого, они задействованы в вакцинации населения от коронавируса. Их задача состоит в том, чтобы звонить людям пожилого возраста и объяснять, для чего необходима вакцинация, как она проходит и на что следует обратить внимание», — подчеркнул он.

К акции подключилось много молодежи. Среди них не только сторонники партии, но и обычные парни и девушки, неравнодушные и желающие помогать людям.