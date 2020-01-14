Молодежь блеснула знаниями на росквизе

Активисты Мирнинского местного отделения «Молодой Гвардии» в доме культуры села Таас-Юрях провели интеллектуальную игру «РОСКВИЗ».

За звание победителей схлестнулись интеллектом члены молодежных организаций. Участники отвечали на вопросы по истории и культуре России.

В итоге лучший результат показала команда «Умники» и ребята стали победителями интеллектуальной игры. Всем участникам были вручены памятные подарки, а самые активные удостоились благодарственных писем.

Александр АВЕРЕНСКИЙ, член регионального штаба: