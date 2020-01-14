14.01.2020
12:16
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Якутия

Молодежь блеснула знаниями на росквизе

Активисты Мирнинского местного отделения «Молодой Гвардии» в доме культуры села Таас-Юрях провели интеллектуальную игру «РОСКВИЗ».

За звание победителей схлестнулись интеллектом члены молодежных организаций. Участники отвечали на вопросы по истории и культуре России.

В итоге лучший результат показала команда «Умники» и ребята стали победителями интеллектуальной игры. Всем участникам были вручены памятные подарки, а самые активные удостоились благодарственных писем.

Александр АВЕРЕНСКИЙ, член регионального штаба:

«Знания в области истории помогают нам, подрастающему поколению, помнить о подвигах и жизни наших предков. К сожалению, молодежь мало интересуется историей. Такие конкурсы как «РОСКВИЗ» побуждают молодых людей заняться историей, изучать ее глубже, что положительно влияет на общий уровень знания и любовь к Родине».

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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