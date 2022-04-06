Молодцы! Детская сборная Якутии по хоккею стала третьей в ДФО

Сборная Якутии по хоккею с шайбой среди детей (2011 г.р.) завоевала III место на Кубке Федерации Дальневосточного федерального округа.

В соревнованиях принимали участие 10 команд из Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей и Республики Саха (Якутия). Групповой этап состоялся в ноябре 2021 года, откуда якутские хоккеисты пробились в финальную стадию турнира. Финалы завершились сегодня во Владивостоке.

В последнем матче сборная Якутии одержала победу над хозяевами площадки ХК «Адмирал» со счетом 5:1, победную шайбу с передачи Артура Вебера забросил нападающий Назар Тундыков. Победителем соревнований стал ХК «Амур» из Хабаровска, именно они завоевали право представлять ДФО на российском этапе Кубка Федерации. В составе Сборной РС(Я) игроки из городов Нерюнгри и Якутск, тренируется команда под руководством Дениса Чудинова и Александра Чернокнижного. тгк ЯКУТСК @YakutskRF