Молодая якутская актриса прошла обучение в престижной театральной школе

Со 2 по 29 июня в Москве открылась XV Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей Российской Федерации.

В этом году в XV Международной летней театральной школе обучение прошла молодая актриса Театра юного зрителя Якутии Елизавета Далбараева.

Международная летняя театральная школа СТД — это успешный, подтвердивший свою эффективность годами работы, образовательный и культурный проект. Конкурс на участие в нем огромный: в этом году 600 артистов подали заявки, а отобрали меньше сотни. В XV Международной летней театральной школе собрались артисты и из стран ближнего зарубежья, а также из Болгарии, Турции, Финляндии и Монголии.

Каждый день учеников был наполнен тренингами, мастер-классами, репетициями, занятиями по актерскому мастерству, сценической речи, вокалу, сценическому движению, фехтованию, современному танцу, импровизации и ритмике. И все это с лучшими педагогами из ведущих вузов России, известными режиссерами и актерами. Также ребята встретились и пообщались в неформальной обстановке с мастерами театральной сцены Александром Калягиным, Камой Гинкасом, Евгением Писаревым, Вениамином Фильштинским и Юрием Бутусовым.

Апогей каждой Летней театральной школы СТД — спектакли, которые в течение месяца с учениками ставят известные режиссеры. В этом году театральная школа поставила пять спектаклей: за драму «отвечали» Николай Коляда и Денис Азаров, театр кукол представила Анна Викторова, пластический спектакль поставила хореограф Татьяна Чижикова, а экспериментальный — композитор Петр Айду.

Наша Елизавета Далбараева целый месяц занималась в экспериментальном спектакле «Саундтрек» у Петра Айду. Спектакль представили 26 июня в Москве. Показ спектакля посвятили Джеку Доновану Фоли — человеку, который запись шумов для кино превратил в профессию. Он трудился в Голливуде почти три десятка лет и стал художником по звуковым эффектам. Сегодня в память о нём таких специалистов иногда называют foley artist. В постановке «Саундтрек» все события воспринимаются только на слух.

«Для меня это был очень большой опыт. Обрела уверенность и получила массу положительных эмоций, познакомилась с чудесными людьми, узнала много нового от именитых режиссеров. Считаю что мне улыбнулась большая удача. Благодаря руководству театра Матрене Степановне и Алексею Прокопьевичу которые поверили в меня и в мои силы, поддержали и дали такую огромную возможность. Спасибо им за это» — поделилась своими впечатлениями Елизавета Далбараева.

Для нашего театра участие в Международной летней театральной школе Союза театральных деятелей Российской Федерации не первое. Молодые артисты театра Антон Ботаков и Никита Соловьев также прошли обучение и плодотворно работают развивая свой потенциал.