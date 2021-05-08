Молодая, выпившая, без прав, на чужой машине…

7 мая около 8 часов утра на 622-м километре ФАД «Вилюй», возле села Харбалах, произошло серьезное ДТП. 23-летняя девушка, управляя автомашиной «Тойота Аллион», не справившись с управлением, съехала с проезжей части в кювет на левую сторону по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате происшествия водитель получила серьезные травмы позвоночника, бригадой скорой медицинской помощи была доставлена и госпитализирована в медучреждение с.Верхневилюйск.

В ходе проверки установлено, что пострадавшая автоледи водительского удостоверения не имеет. К административной ответственности в течении года по линии ГИБДД не привлекалась. Установлено состояние алкогольного опьянения.

Помимо водителя в салоне автомашины «Тойота Аллион» находились три пассажира. Двое мужчин не были пристегнуты ремнями безопасности, на них оформлены административные протокола по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ. Третий пассажир – девушка, сидевшая рядом с водителем, была пристегнута ремнем безопасности. Все пассажиры травм не получили.

Компания молодых людей поясняют, что решили покататься, съездить на природу, там и распивали алкогольные напитки.

В отношении водителя составлены протокола об административном правонарушении, предусмотренные по ч. 3 ст. 12.6, ч.3 ст. 12.8 и 12.15 КоАП РФ.

Автомашина «Тойота Аллион» принадлежит родственнице пострадавшей, которая зная, что у девушки нет прав и навыков на вождения транспортными средствами передала ей ключи от автомобиля.

На собственницу «Аллион» составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере тридцати тысячи рублей.