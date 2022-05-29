29.05.2022
17:05
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Общество

Молодая семья погасила ипотеку за 4 месяца

Молодая семья семья из Якутии удивила сотрудников банка тем, что погасила ипотечный кредит в рекордно короткий срок, всего за 4 месяца. Изначально ипотека оформлялась на 10 лет, однако супруги смогли освободиться от финансовых обязательств гораздо раньше. По их словам, это стало возможно, благодаря удаленной работе в интернете.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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