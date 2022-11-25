Молодая семья из Якутска рассказала о социальной газификации

Молодая семья Неустроевых из города Якутска в скором времени переедет в свой новый дом, который был газифицирован в рамках проекта социальной газификации и реализации Народной программы партии «Единая Россия». Дом они построили в СОТ «Степная» в микрорайоне Пригородный столицы республики.

Арсен и Ньургуяна Неустроевы начали строить частный дом по улице Степная в начале июня этого года. Сейчас у семьи приятные хлопоты — в доме ведётся внутренний ремонт. По словам Ньургуяны, о действующей программе социальной газификации они узнали в сентябре этого года.

«В сентябре мы узнали, что есть программа бесплатного проведения газа к участку и в конце месяца, после регистрации дома, подали заявление на подключение. Через месяц после подачи заявления нам безвозмездно подвели газопровод-ввод к земельному участку, а затем был произведен пуск газа после внутренних работ по установке газовых сетей и котла. Сейчас в доме и в гараже тепло», — делится радостью хозяйка дома.

Отметим, что по поручению Главы Якутии Айсена Николаева все работы по реализации программы социальной газификации ведутся комплексно. Об этом подробно рассказывал генеральный директор национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

«Напомню, что ведение масштабных работ по ликвидации дефицита в Якутии стало возможным благодаря поддержанному Главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым комплексному подходу к газификации населенных пунктов. Этот подход включает в себя не только реализацию федерального проекта социальной газификации, но и параллельное строительство новых газовых сетей за счёт республиканского бюджета», — отмечал ранее Алексей Засимович.

Согласно данному комплексному подходу в Якутске в этом году впервые выполнен большой объем работ по ликвидации дефицита пропускной способности газовых сетей, в том числе и в районе СОТ «Степная» в микрорайоне Пригородный со строительством новых сетей газораспределения с общей протяженностью порядка 2,5 км, а также строительством газораспределительного пункта.