Молодая пара оставила жителей Якутии без денег

Отделом МВД России по Мирнинскому району Якутии возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» в отношении сожителей.

Ранее судимый 27-летний мужчина и его 25-летняя сожительница подозреваются в совершении серии мошенничеств в отношении жителей города Мирный. Подозреваемые при помощи сайтов объявлений находили граждан, нуждающихся в аренде жилья. Затем, получив от них деньги за аренду не принадлежащего им жилья, скрывались.

Молодая пара в спешном порядке покинула пределы республики и попыталась скрыться в Иркутской области. Однако, якутскими и иркутскими полицейскими их местонахождение установлено. Мужчина доставлен в республику. В его отношении принята мера пресечения в виде заключения под стражу. В виду наличия малолетнего ребенка подозреваемая находится под подпиской о невыезде.