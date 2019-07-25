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«Молодая Гвардия» выступила против «наливаек» в жилых домах

Председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019» сообщил, что в рамках конкурса законодательных идей молодежи была подготовлена инициатива по запрету продажи алкогольной продукции в жилых многоквартирных домах, которая в ближайшее время будет обсуждаться экспертной группой.

Лидер «Молодой Гвардии» напомнил, что ранее активисты-молодогвардейцы по всей стране организовали масштабный мониторинг многоквартирных домов на наличие алкомаркетов (наливаек) на первых этажах домов, а также в непосредственной близости от детских площадок на придомовой территории.

Молодогвардейцы проверили 1573 многоквартирных дома. В 702 домах находятся магазины, реализующие алкогольные напитки, 239 из которых находятся с внутренней стороны домов в непосредственной близости от детских и спортивных площадок. 504 заведения торгуют только алкоголем.

Планируется внести изменения в региональные законодательные акты о запрете продажи алкогольной продукции в торговых объектах общей площадью от 25 до 100 квадратных метров, расположенных в нежилых помещениях жилых домов, цокольных и первых этажах жилых многоквартирных домов. За исключением предприятий общественного питания, соответствующих типу «ресторан», «кафе», «бар», «буфет».

«На скамейках и лавочках вечерами собираются компании, распивающие алкогольные напитки, они нарушают общественный порядок, оставляют кучу мусора, жители устали от постоянной антисанитарии. Во время проведения встреч с избирателями депутаты-молодогвардейцы получили огромное количество наказов по ужесточению правил продажи алкогольной продукции вблизи детских площадок, объектов спортивной инфраструктуры, образовательных учреждений, а также в многоквартирных домах и дворах», — сообщил Денис Давыдов.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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