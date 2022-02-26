26.02.2022
13:52
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Общество
Молодая гвардия вручную убрала снег на площади Победы
Молодогвардейцы Якутии провели субботник на Площади Победы в г. Якутск.
Зимой прибавляются хлопоты — уборка и вывоз снега является ежедневной и очень серьезной задачей.
23 февраля Молодая Гвардия совместно с ресурсным центром добровольчества Республики Саха (Якутия) провели уборку снега на Площади Победы в г. Якутск по просьбе жителей Губинского округа.
«Для уборки лестниц, ступенек, узких проходов там, где не подойдет техника, требуется ручной труд. Поэтому мы поставили задачу обратить внимание на уборку такого значимого социального объекта в городе», – отметил руководитель аппарата Якутского Регионального отделения Молодой Гвардии Вадим Перцев.
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Фото: МГЕРЯкутия
Источник: Молодая гвардия
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