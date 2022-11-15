15.11.2022
16:04
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Общество
Молодая Гвардия передала гуманитарную помощь военнослужащим
Добровольцы Молодой Гвардии из Якутии передали гуманитарную помощь военнослужащим-якутянам.
Переданы комплекты нательного термобелья, тёплые носки и сладости, также по заказу военных были приобретены предметы бытового назначения.
Гуманитарная помощь была собрана на средства сотрудников Автодорожного факультета СВФУ и постоянно действующего форума женщин Республики Саха (Якутия) «Подруги-Дьүөгэлэр».
Фото: пресс-службы
Источник: тгк ЯСИА
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