Молодая Гвардия передала гуманитарную помощь военнослужащим

Добровольцы Молодой Гвардии из Якутии передали гуманитарную помощь военнослужащим-якутянам. Переданы комплекты нательного термобелья, тёплые носки и сладости, также по заказу военных были приобретены предметы бытового назначения. Гуманитарная помощь была собрана на средства сотрудников Автодорожного факультета СВФУ и постоянно действующего форума женщин Республики Саха (Якутия) «Подруги-Дьүөгэлэр».

Фото: пресс-службы Источник: тгк ЯСИА

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