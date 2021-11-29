Молодая гвардия бесплатно накормила нуждающихся жителей Якутии

27.11.2021г. активисты Якутского местного отделения ЯРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» оказали адресную помощь нуждающимся людям. Совместно с социальной столовой г. Якутска (графский берег) за ноябрь месяц было развезено 1376 бесплатных обедов жителям города. Несмотря на беспощадный холод, волонтеры продолжают оказывать адресную помощь пожилым людям. Хотелось бы так же отметить, что с начала нашей работы было сделано не мало, но это всего лишь малая часть того, что предстоит сделать в скором будущем.

— В настоящее время многим пожилым людям нужна наша помощь. Видеть их искренние улыбки и слова благодарности это бесценная плата за наш труд. Хотелось бы видеть больше людей среди молодежи, которые помогают людям старшего поколения. Малая часть того, чем мы можем им помочь, так это позаботиться о них в старости.

Отметил активист Молодой Гвардии: Шабалин Олег.

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