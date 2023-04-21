Мокрый снег, сильный порывистый ветер ожидаются в Якутии

Сильный порывистый ветер прогнозируют в некоторых районах Якутии в пятницу

Также пройдёт небольшой снег и мокрый снег.

Сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду прогнозируют 21 апреля в Анабарском, Булунском и Нерюнгринском районах. Об этом сообщают в ЯУГМС.

На северо-востоке местами в центре и на юге республики сегодня пройдёт небольшой снег и мокрый снег.

Температура воздуха -4…-9 градусов, при прояснениях -10…-15, на северо-востоке -15…-20, в низинах -22…-27, днём +1…+6, на севере -1…-6.

В Якутске в пятницу преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4 — 8 метра в секунду. Температура воздуха днём +3+5 градусов, ночью -9…-11.