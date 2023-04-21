21.04.2023
09:16
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Погода
Мокрый снег, сильный порывистый ветер ожидаются в Якутии
Сильный порывистый ветер прогнозируют в некоторых районах Якутии в пятницу
Также пройдёт небольшой снег и мокрый снег.
Сильный порывистый ветер до 18 метров в секунду прогнозируют 21 апреля в Анабарском, Булунском и Нерюнгринском районах. Об этом сообщают в ЯУГМС.
На северо-востоке местами в центре и на юге республики сегодня пройдёт небольшой снег и мокрый снег.
Температура воздуха -4…-9 градусов, при прояснениях -10…-15, на северо-востоке -15…-20, в низинах -22…-27, днём +1…+6, на севере -1…-6.
В Якутске в пятницу преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4 — 8 метра в секунду. Температура воздуха днём +3+5 градусов, ночью -9…-11.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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