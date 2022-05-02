Мокрый снег и порывистый ветер: Погода в Якутии на 2 мая



В большинстве районов Якутии 2 мая потеплело. Утром температура воздуха прогрелась до 4° в Батагае, Верхоянске, Крест-Хальджае, Охотском Перевозе, Амге, Покровске, Батамае, Сангаре. Самая холодная температура -16° зафиксирована в Хабардино. Не менее холодно и в Оленекском, Булунском районах: в Жилинде утром -15°, в Эйике -13°, в Кюсюре -12°, передает Ulus.Media со ссылкой на Якутское УГМС.



На большей части территории Якутии ожидается кратковременный мокрый снег, дождь. В Кобяйском, Горном районах, на юге синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, местами сильный. При этом ветер умеренный 9-14 м/с, на юго-западе, западе, местами по нижней Лене и побережье порывы достигают до 15-20 м/с, в арктических районах местами поземки.



Температура воздуха ночью составит 0,-5°, местами на юго-западе, западе при прояснении -5,-10°, северо-западе -13,-18°. Днем столбики поднимутся до +7,+12°, юго-востоке до +10,+15°, западе 0,+5°, юго-западе 0,-5°, севере -6-11°.



В городе Якутске сегодня обещают дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы усилятся до 8-13 м/с, днем +5,+7°.







