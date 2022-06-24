Мой эко путь: зеленый рай!

И так, прошёл очередной четверг🤩😉 А значит, мы с вами снова встретились в нашем сквере Тружеников😃🙌 Всем 🤗огромное спасибо за участие в интересном, познавательном, очень содержательном и полезном мероприятии в рамках проекта МЭП !!!

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Мы угощали гостей, участников очень вкусными ФРЕШ коктейлями🤩👍🏻👍🏻👍🏻 из освежающих и натуральных напитков — 🍹🍹🍹, которые шли просто нарасхват👏😃. Горожане оценили вкус и качество 👍🏻😉🌟напитков из нашей эко свежей зелени 🌿, своей чёрной 🍇 смородины, а также с интересными ингредиентами — семенами льна , кунжута, кусочками свежего имбиря ,🍋лимона , грецких орехов , мёда, листьев горчицы, салата 🥬, укропа , кинзы , шпината и др .



Мы постарались в аппетитной форме донести до людей идею грамотного питания 🫖🍶🍵

и оздоровления через правильное питание «живыми зелёными 💚молекулами».

Все напитки, а также 🌱🌱🌱зелень и свекла были розданы даром — во благо

🙌😍💚🌿💚🌿💚



Параллельно велась работа по досадке растений и по уходу за посаженными детьми цветами

🌿🌺🌸🌺🌿

Следующим этапом нашего пути был покос травы и 🌿подготовка почвы для новой посадки цветов 🙌🌸🌺🌸

Цветы посажены, политы и деревья 🌲🌳🌲тоже😉👏👏👏

💚😍Выражаем огромную признательность и благодарность🙏нашим прекрасным девушкам из сообщества

🌿«Алгыс От»🌿

Они угощали настоящим кобыльим кумысом😍, саламатом с лекарственными травами Якутии😉, оладьями с 🌿👍🏻 превосходным травяным чаем

😍🫖☕️и ещё разными многочисленными полезными для здоровья вкусняшками

😋😋😋👍🏻💚

✅Следующая встреча планируется на

❗️7 июля❗️

и будет посвящена ко Дню Семьи