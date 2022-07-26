26.07.2022
14:26
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Экология

Мой эко путь — Зеленый рай!

Дорогие друзья! Следующее мероприятие эколого-просветительского благотворительного проекта «МОЙ ЭКО ПУТЬ» будет посвящено ко Дню флориста!

Так, 28 июля, мы погрузимся с вами в увлекательный мир Игры в ….CleverА(УмникА)! — «Зелёный цвет, раз, два, три! Желтый цвет — букет  собери!» по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара» только с интеллектуальным смыслом.

Проведем мастер-класс от лучших флористов салона «Зелёный рай».

Также, как всегда, позаботимся о вашем здоровье — будем готовить  фирменные эко-фреш коктейли с живыми молекулами!

Самых активных ждут призы!

Встречаемся в четверг, в сквере тружеников тыла (за к/т «Центральный») в 16:30 ч.

Наши адреса: пер. Глухой 2/2, 33-52-84  ; 89142221664
ул. Дзержинского 16/4, 79841165535

Фото: Пресс-службы салона «Зелёный рай»
Источник: Пресс-служба салона «Зелёный рай»

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