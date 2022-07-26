26.07.2022
14:26
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Экология
Мой эко путь — Зеленый рай!
Дорогие друзья! Следующее мероприятие эколого-просветительского благотворительного проекта «МОЙ ЭКО ПУТЬ» будет посвящено ко Дню флориста!
Так, 28 июля, мы погрузимся с вами в увлекательный мир Игры в ….CleverА(УмникА)! — «Зелёный цвет, раз, два, три! Желтый цвет — букет собери!» по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара» только с интеллектуальным смыслом.
Проведем мастер-класс от лучших флористов салона «Зелёный рай».
Также, как всегда, позаботимся о вашем здоровье — будем готовить фирменные эко-фреш коктейли с живыми молекулами!
Самых активных ждут призы!
Встречаемся в четверг, в сквере тружеников тыла (за к/т «Центральный») в 16:30 ч.
Наши адреса: пер. Глухой 2/2, 33-52-84 ; 89142221664
ул. Дзержинского 16/4, 79841165535
Фото: Пресс-службы салона «Зелёный рай»
Источник: Пресс-служба салона «Зелёный рай»
#«Мой Эко путь»#Зеленый рай#Мой эко путь - Зеленый рай!#республика саха (якутия)#салон цветов и флористики «Зеленый рай»#Якутия#Якутск
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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