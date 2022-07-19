Мой эко-путь: Тускул Иванов добровольно ухаживает за цветами на площади

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «МОЙ ЭКО ПУТЬ»

— В прошлый​ четверг, после проведения презентации эко-фреш коктейлей в сквере Тружеников тыла, мы проходили мимо Сахатеатра и заметили одного молодого парня, который ухаживал за цветами, растущими на этой территории. Подошли, познакомились с ним и в разговоре узнали, что он действительно ухаживает за цветами, убирает сорняки в свободное от работы время по велению своего неравнодушного сердца, совершенно добровольно. Его зовут Тускул Иванов, студент Красноярского аэрокосмического института. Приехал на родину во время летних каникул, устроился на работу в Якутске, а свой выходной день посвящает заботе о цветах.



Как же нам было приятно, что есть такие молодые люди, как Тускул — пример сознательного заботливого и бережного отношения к своему родному городу! С огромной гордостью за наше подрастающее молодое поколение, мы с радостью приняли его в наши ряды МЭП-овцев, вручили Тускулу Джулустановичу Иванову удостоверение и значок экологического движения «МОЙ ЭКО ПУТЬ». Как же нужны такие люди, и как же важно, что они есть — люди, ломающие негативные​ стереотипы о наших горожанах и​ меняющие своим поступком мир вокруг себя к лучшему!​

Вдохновлённые трудом​ молодого человека и умиротворённые в своих​ думах​ о будущем, мы продолжили свой путь в наш «Зелёный рай»…

