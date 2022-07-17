Мой Эко путь: Крепкое здоровье на вечной мерзлоте

О практике «Зелёный рай»

Все люди хотят быть здоровыми: не болеть, чувствовать в себе энергию, высокую работоспособность. Известно, ты есть то, чтО ты ешь. Но многие ли готовы всегда придерживаться правильного питания? В наше время культа еды с любых экранов, из соцсетей интенсивно рекламируются красиво упакованные продукты питания: еда, напичканная гмо, аппетитно хрустящие чипсы, нескончаемый поток льющейся кока-колы. Уничтожается гора еды со вкусовыми добавками в залах кинотеатра, бахвально демонстрируется поедание множества блюд за один присест нежными и тонкими созданиями… Это привлекает внимание даже людей весьма солидного возраста, о детях, которые с упоением смотрят на это зрелище, и говорить не приходится.

Во всех развитых странах существуют специальные государственные программы питания в детских и школьных учреждениях. Дети наиболее уязвимы перед проблемой неправильного питания. Растет детское ожирение: по статистике в России более 300 000 детей имеют этот диагноз (это один из 90 детей), а избыточная масса тела встречается почти у каждого пятого ребенка дошкольного и школьного возраста. Необходимо защитить детей с самого раннего возраста и помочь уже в детстве сформировать правильное пищевое поведение. Вот одна из важных задач нашего экопроекта. Ведь мы, в принципе, этим занимаемся вот уже более десяти лет в своем производстве.

​В чём отличие и польза нашей практики.

Для комбинации уникальных экофреш коктейлей вся зелень, в том числе и​ огурцы из нашей ​ экофермы доставляются сразу же после их срезания. Не все обращают внимание на то, что привычные, но не всегда употребляемые в ежедневном рационе нашего питания листовая зелень горчицы, салата, петрушки, базилика, укропа и т.д., намного полезнее фруктов и овощей по содержанию в них нутриентов, витаминов, микро- и макроэлементов. К примеру, в петрушке концентрация витамина С в 5 раз больше чем в лимоне, а в укропе 2 раза. К этому нужно добавить и то, что ​ только что срезанные зелень, овощи и фрукты насыщены «живыми» молекулами. В них содержится вся как бы «вписанная» информация и энергия, польза и структура о всей нашей земле, о всей планете и Космосе, которые и состоят из этих воистину «живых» молекул, что невероятно​ усиливает их целебные и питательные свойства.

У нас в Якутии на вечной мерзлоте мы даже летом и осенью не можем побаловать своё здоровье свежими фруктами, только что срезанными с деревьев. Пытаемся разнообразить питание лишь привезёнными из далёких стран фруктами и овощами, проделавшими долгий путь до конечного пункта продажи, порой и не первой свежести. И, конечно, нам неизвестно, какое удобрение использовали для почвы и какими веществами распыляли эти фруктовые деревья и овощи.

​ ​ ​ ​ В своей практике мы комбинируем выращенную нами «живую» зелень с собственными ягодами, некоторыми фруктами и овощами, тем самым оживляем и усиливаем их структуру свежими молекулами. То есть, в этом случае зелень служит как концентратор энергии. Отличие нашей зелени в том, что мы выращиваем на естественном природном органическом удобрении без каких-либо химикатов. Поэтому она безвредна и полезна для здоровья, и поэтому называется вся листовая зелень — укроп, сельдерей, петрушка, шпинат, базилик, салат, горчица — концентратором живых молекул.

​ ​ ​ Для пользы вашему организму советуем употреблять другие овощи и фрукты вместе с только что срезанной зеленью и проростками, из которых​ вы получаете калий, марганец, кальций и много других нутриентов. Например, одна чайная ложка ростков эквивалентна 50 чайным ложкам брокколи по содержанию фитонутриентов. Плюс ко всему, они обладают противораковыми свойствами.

Берегите себя и родных​ — непрестанно​ следите за культурой питания.

Помните:​ На вечной мерзлоте нужно​ крепкое здоровье! ​