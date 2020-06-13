«Мой бизнес» приглашает предпринимателей на бесплатные вебинары
Центр «Мой бизнес» в период с 15 по 17 июня организует бесплатные мероприятия в целях информационной, консультационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Якутии.
Время проведения и справочную информацию по мероприятиям можно найти на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь событий».
15 июня
Центр «Мой бизнес» организует горячую линию на тему «Защита прав субъектов малого и среднего предпринимательства», с участием общественного эксперта аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Сарданы Платоновой.
Эксперт расскажет о:
• мерах поддержки предпринимателей;
• контрольно-надзорных мероприятиях в условиях повышенной готовности;
• правилах продажи товаров дистанционным способом, рекламе товаров и услуг;
• иных вопросах по защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства.
Горячая линия будет доступна по номеру: +7 (984) 117 46 86
16 июня
Центр «Мой бизнес» проведет бесплатный онлайн-вебинар с участием генерального директора ООО «Айгер» Романа Бабеева на тему «5 шагов к созданию продающего сайта».
На вебинаре предприниматели познакомятся с пошаговой инструкцией по созданию продающего сайта, которую выработала компания «Айгер» за 6 лет работы:
• Шаг 1. Начинай с целевой аудитории.
• Шаг 2. Создавай структуру сайта, ориентируясь на ценности.
• Шаг 3. Привлекай внимание!
• Шаг 4. Бери ответственность в свои руки.
• Шаг 5. Используй современные технологии.
В ходе вебинара участники смогут задать свои вопросы спикеру посредством чата.
Трансляция начнется на площадке Webinar.ru с 14:00.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться до 16 июня включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5304389
17 июня
Центр «Мой бизнес» организует горячую линию с участием экспертов Фонда развития предпринимательства РС(Я).
Сотрудники ФРП ответят на вопросы о мерах поддержки, которыми воспользовались предприниматели, а также о новых предложениях фонда для субъектов бизнеса, деятельность которых пострадала вследствие объявления опасной эпидемиологической обстановки в стране.
Горячая линия будет доступна с 14:00 до 16:00.
Номера горячей линии:
• начальник финансового управления Татьяна Иванова +7 (4112) 32-52-13;
• начальник отдела гарантий Жанна Сидорова +7 (4112) 42-52-36;
Напоминаем, ежедневно с 9:00 до 18:00 работает горячая линия Центра «Мой бизнес». На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
• по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
• через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;
• через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97.
+7 (999) 174-67-82