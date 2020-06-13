«Мой бизнес» приглашает предпринимателей на бесплатные вебинары



Центр «Мой бизнес» в период с 15 по 17 июня организует бесплатные мероприятия в целях информационной, консультационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Якутии.

Время проведения и справочную информацию по мероприятиям можно найти на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии Portal.b14.ru в сервисе «Календарь событий».

15 июня

Центр «Мой бизнес» организует горячую линию на тему «Защита прав субъектов малого и среднего предпринимательства», с участием общественного эксперта аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Сарданы Платоновой.

Эксперт расскажет о:

• мерах поддержки предпринимателей;

• контрольно-надзорных мероприятиях в условиях повышенной готовности;

• правилах продажи товаров дистанционным способом, рекламе товаров и услуг;

• иных вопросах по защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства.

Горячая линия будет доступна по номеру: +7 (984) 117 46 86

16 июня

Центр «Мой бизнес» проведет бесплатный онлайн-вебинар с участием генерального директора ООО «Айгер» Романа Бабеева на тему «5 шагов к созданию продающего сайта».

На вебинаре предприниматели познакомятся с пошаговой инструкцией по созданию продающего сайта, которую выработала компания «Айгер» за 6 лет работы:

• Шаг 1. Начинай с целевой аудитории.

• Шаг 2. Создавай структуру сайта, ориентируясь на ценности.

• Шаг 3. Привлекай внимание!

• Шаг 4. Бери ответственность в свои руки.

• Шаг 5. Используй современные технологии.

В ходе вебинара участники смогут задать свои вопросы спикеру посредством чата.

Трансляция начнется на площадке Webinar.ru с 14:00.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться до 16 июня включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5304389

17 июня

Центр «Мой бизнес» организует горячую линию с участием экспертов Фонда развития предпринимательства РС(Я).

Сотрудники ФРП ответят на вопросы о мерах поддержки, которыми воспользовались предприниматели, а также о новых предложениях фонда для субъектов бизнеса, деятельность которых пострадала вследствие объявления опасной эпидемиологической обстановки в стране.

Горячая линия будет доступна с 14:00 до 16:00.

Номера горячей линии:

• начальник финансового управления Татьяна Иванова +7 (4112) 32-52-13;

• начальник отдела гарантий Жанна Сидорова +7 (4112) 42-52-36;

Напоминаем, ежедневно с 9:00 до 18:00 работает горячая линия Центра «Мой бизнес». На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:

• по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;

• через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;

• через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97.

