«Мой бизнес»: Как создать интернет- магазин с нуля?
ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих мероприятиях.
С 26 по 30 апреля
Онлайн-интенсив «iShopStart – создание интернет-магазина с нуля»
Союз деловых людей совместно с Министерством экономического развития РФ и проектом «Мой бизнес» при поддержке компании AdvantShop запускает бесплатный онлайн-интенсив «iShopStart – создание интернет-магазина с нуля».
В рамках интенсива, который пройдёт с 26 по 30 апреля, спикеры программы проведут видеоуроки, выдадут участникам домашние задания и ответят на все возникающие вопросы в специально созданном чате.
Вас ждёт:
- 5 дней для создания своего интернет-магазина;
- 5 вебинаров и домашних заданий;
- Все инструменты для создания проекта;
- Онлайн-чат поддержки участников.
Регистрация доступна по ссылке: http://portal.b14.ru/event/onlajn-intensiv-ishopstart-sozdanie-internet-magazina-s-nulya/
С 28 по 30 апреля
Вебинар «Новые санитарные требования и правила противопожарного режима»
С 28 по 30 апреля, ежедневно с 15:00 часов для предпринимателей Республики Саха (Якутия) состоится серия вебинаров – «Новые санитарные требования и правила противопожарного режима».
Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и надзорных органов представленных в Республике Саха (Якутия).
Вебинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы о новых санитарных требованиях и правил противопожарного режима с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.
В ходе вебинара будут обсуждаться новые изменения санитарного законодательства, регламентирующие деятельность предприятий, также предприниматели узнают об обновленных требованиях пожарной безопасности, определяющих порядок поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, помещений организаций. Презентационные и методические материалы будут доступны для скачивания дальнейшего использования всем слушателям.
Также с 28 по 29 апреля 2021г. на вебинаре примет участие представитель АКБ «Алмазэргиэнбанк» который выступит с темой: «Как войти в программу социальной поддержки граждан, в рамках проекта Единой социальной карты жителя Якутии и системы лояльности «СВОИ» АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО».
Регистрация доступна по ссылке: http://portal.b14.ru/event/minpred-yakutii-priglashaet-predprinimatelej-na-seriyu-vebinarov-novye-sanitarnye-trebovaniya-i-pravila-protivopozharnogo-rezhima/
28 апреля
Семинар «Генерация бизнес-идеи»
Практически каждый человек хоть раз в жизни задумывался о создании своего дела. И вроде с мотивацией все нормально, желание есть, давно понял для себя что пора, но возникает ряд сомнений.
Нужно не упустить свой шанс и использовать все возможности, которые преподносит тебе жизнь!
Начало семинара с 10:00 до 11:00.
Программа:
- Главные принципы создания бизнес-идеи;
- Техника отказа от шаблонных решений;
- Метод фокальных объектов.
Спикер: Наталья Харенко – заместитель генерального директора ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес», кандидат педагогических наук.
Ссылка для регистрации: https://forms.gle/RY1wP3YCv31vfz9n6
Место проведения: г.Якутск, пер. Энергетиков, д.2а, Центр «Мой бизнес».
Мероприятие организовано ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии.
29 апреля
Вебинар «Основные изменения по бухгалтерской отчетности субъектов предпринимательства»
Время проведения с 14:00 до 15:00.
Программа:
- Электронные сервисы ФНС;
- Изменения бухгалтерской отчетности по 444-ФЗ;
- Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Спикеры:
- Лариса Захарова – начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками;
- Екатерина Борисова – начальник отдела камеральных проверок №2;
- Татьяна Сивцева – заместитель начальника отдела камеральных проверок №1;
- Туйаара Анисимова – государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1.
Регистрация доступна по ссылке: https://forms.gle/ReTgSuDfTyaxVmWs8
Ссылка для подключения к вебинару будет отправлена на указанную электронную почту.
На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят:
- по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
- через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;
- через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97.
+7 (999) 174-67-82