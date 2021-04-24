«Мой бизнес»: Как создать интернет- магазин с нуля?

ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) приглашает представителей малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей и самозанятых принять участие в бесплатных обучающих мероприятиях.

С 26 по 30 апреля

Онлайн-интенсив «iShopStart – создание интернет-магазина с нуля»

Союз деловых людей совместно с Министерством экономического развития РФ и проектом «Мой бизнес» при поддержке компании AdvantShop запускает бесплатный онлайн-интенсив «iShopStart – создание интернет-магазина с нуля».

В рамках интенсива, который пройдёт с 26 по 30 апреля, спикеры программы проведут видеоуроки, выдадут участникам домашние задания и ответят на все возникающие вопросы в специально созданном чате.

Вас ждёт:

5 дней для создания своего интернет-магазина;

5 вебинаров и домашних заданий;

Все инструменты для создания проекта;

Онлайн-чат поддержки участников.

Регистрация доступна по ссылке: http://portal.b14.ru/event/onlajn-intensiv-ishopstart-sozdanie-internet-magazina-s-nulya/

С 28 по 30 апреля

Вебинар «Новые санитарные требования и правила противопожарного режима»

С 28 по 30 апреля, ежедневно с 15:00 часов для предпринимателей Республики Саха (Якутия) состоится серия вебинаров – «Новые санитарные требования и правила противопожарного режима».

Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и надзорных органов представленных в Республике Саха (Якутия).

Вебинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы о новых санитарных требованиях и правил противопожарного режима с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.

В ходе вебинара будут обсуждаться новые изменения санитарного законодательства, регламентирующие деятельность предприятий, также предприниматели узнают об обновленных требованиях пожарной безопасности, определяющих порядок поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, помещений организаций. Презентационные и методические материалы будут доступны для скачивания дальнейшего использования всем слушателям.

Также с 28 по 29 апреля 2021г. на вебинаре примет участие представитель АКБ «Алмазэргиэнбанк» который выступит с темой: «Как войти в программу социальной поддержки граждан, в рамках проекта Единой социальной карты жителя Якутии и системы лояльности «СВОИ» АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО».

Регистрация доступна по ссылке: http://portal.b14.ru/event/minpred-yakutii-priglashaet-predprinimatelej-na-seriyu-vebinarov-novye-sanitarnye-trebovaniya-i-pravila-protivopozharnogo-rezhima/

28 апреля

Семинар «Генерация бизнес-идеи»

Практически каждый человек хоть раз в жизни задумывался о создании своего дела. И вроде с мотивацией все нормально, желание есть, давно понял для себя что пора, но возникает ряд сомнений.

Нужно не упустить свой шанс и использовать все возможности, которые преподносит тебе жизнь!

Начало семинара с 10:00 до 11:00.

Программа:

Главные принципы создания бизнес-идеи;

Техника отказа от шаблонных решений;

Метод фокальных объектов.

Спикер: Наталья Харенко – заместитель генерального директора ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес», кандидат педагогических наук.

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/RY1wP3YCv31vfz9n6

Место проведения: г.Якутск, пер. Энергетиков, д.2а, Центр «Мой бизнес».

Мероприятие организовано ГАУ РС(Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии.

29 апреля

Вебинар «Основные изменения по бухгалтерской отчетности субъектов предпринимательства»

Время проведения с 14:00 до 15:00.

Программа:

Электронные сервисы ФНС;

Изменения бухгалтерской отчетности по 444-ФЗ;

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Спикеры:

Лариса Захарова – начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками;

Екатерина Борисова – начальник отдела камеральных проверок №2;

Татьяна Сивцева – заместитель начальника отдела камеральных проверок №1;

Туйаара Анисимова – государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1.

Регистрация доступна по ссылке: https://forms.gle/ReTgSuDfTyaxVmWs8

Ссылка для подключения к вебинару будет отправлена на указанную электронную почту.

На все возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки вам ответят: