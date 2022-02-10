Мохсоголлохские сидельцы шьют изделия из мягкого золота

Швейное производство функционирует в четырех учреждениях УФСИН: исправительных колониях № 1, 3, 6, 7. При этом значительный объем выпускаемой продукции, которая является наиболее сложной по уровню шитья, приходится на исправительную колонию № 6. Здесь имеется необходимое для этого специализированное оборудование, которое постоянно обновляется. А за процессом работы следит технолог швейного производства – мастер своего дела, в совершенстве владеющий навыками раскроя, сборки и финальной обработки выпускаемой продукции, отвечающий за ее качество. Специалистов по кройке и шитью готовят в профессиональном училище № 318 ФСИН России.

Поэтому такую кропотливую работу, как изготовление изделий из меха, выполняют именно в Мохсоголлохской исправительной колонии. Производимая в центре трудовой адаптации пушная продукция и ее элементы пользуются спросом, как у ведущих предприятий меховой отрасли, так и индивидуальных предпринимателей и населения региона.

В настоящее время осужденные приступили к исполнению заказов на сумму более 250 тысяч рублей.

Заместитель начальника исправительной колонии № 6 Эрмек Ментгалиев отметил, что осужденные, трудоустроенные в центре трудовой адаптации, отбывают наказание с пользой для себя и для общества. Заработанные средства они могут использовать не только на погашение задолженностей по исполнительным листам, но и для оказания помощи своим родным и близким. Кроме того, именно труд поможет им адаптироваться в обществе и начать новую, полноценную жизнь после освобождения.