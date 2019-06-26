Мохсоголлох рискует остаться без тепла и воды

«Востокцемент» проинформировал о последствиях возможной остановки заводов органы государственной власти.

На фоне ареста счетов группой компаний «Востокцемент» продолжают предприниматься все возможные меры юридического и экономического характера для того, чтобы сотрудники вовремя получили заработную плату, а платежи во внебюджетные фонды и налоги были перечислены своевременно.

«Востокцемент» также проинформировал о сложившейся ситуации органы государственной власти всех уровней. Обращения и информационные письма направлены в адрес президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА, заместителя председателя правительства РФ – полпреда президента в ДВФО Юрия ТРУТНЕВА, министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра КОЗЛОВА, губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО, губернатора Еврейской автономной области Александра ЛЕВИНТАЛЯ, главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА, депутата Государственной Думы РФ Сергея СОПЧУКА, уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса ТИТОВА, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины ШЕМИЛИНОЙ, а также в районные прокуратуры и отраслевые профсоюзы.

Во всех обращениях сообщается о негативных социальных последствиях, к которым приведёт остановка предприятий из-за блокирования счетов и ареста, наложенного на имущество холдинга «Востокцемент». Это невозможность выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты заработной платы работникам заводов и соответствующих налоговых платежей. 5 000 сотрудников холдинга могут лишиться работы и остаться без средств к существованию, что повлечёт за собой рост социальной напряженности на территории Приморского края, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).

Спасскцемент, Якутцемент и Теплоозёрский цементный завод являются градообразующими предприятиями для Спасска-Дальнего, Мохсоголлоха и Теплоозёрска. К моногородам они отнесены распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)». Это значит, что на цементных заводах занята значительная часть работающих граждан, предприятия влияют на занятость населения, воздействуют на экономику, инфраструктуру и социальные проблемы населённых пунктов.

Более того, АО «Теплоозёрский цементный завод» для Теплоозёрска, а АО ПО «Якутцемент» для Мохсоголлоха являются также ресурсоснабжающими предприятиями: они предоставляют услуги ЖКХ (тепло и воду) жителям, объектам социальной инфраструктуры – учреждениям здравоохранения и образования. Невозможность осуществления любой хозяйственной деятельности в результате ареста счетов неизбежно приведёт к прекращению оказания услуг ЖКХ, а это значит, что Мохсоголлох рискует остаться без тепла и воды, а Теплоозёрск – без воды.

Сейчас Спасскцемент, Якутцемент, Теплоозёрский цементный завод, ВБЩЗ и ДСЗ являются основными поставщиками строительных материалов — цемента, клинкера, щебня, минерального порошка – в дальневосточном регионе. Стройматериалы «Востокцемента» отгружаются на крупнейшие объекты. Среди которых – судостроительный завод «Звезда», угольный терминал «Восточный порт», объекты приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморском крае, магистральный газопровод «Сила Сибири» в Якутии, мост через реку Амур в Амурской области, объездная дорога в Хабаровском крае и другие стратегически важные объекты Дальнего Востока.

Остановка производства в разгар строительного сезона повлечёт за собой невозможность поставок и остановку строительных работ. Ситуация с железнодорожным транспортом такова, что организовать поставку цемента и щебня для своевременного и бесперебойного обеспечения всех строительных потребностей из других регионов не представляется возможным.

Кроме того, к ряду объектов заводами «Востокцемента» применяется индивидуальный подход. Так, над технологией производства цемента для нужд «Силы Сибири», учитывая все особенности объекта, постоянно работают высококвалифицированные технологи холдинга.

К слову, под угрозой оказались не только пять заводов, входящих в состав «Востокцемента», но и предприятия, которые работают на основе производимой ими продукции. Так, производство железобетонных изделий невозможно без цемента и щебня.

Заложниками, сложившейся вокруг «Востокцемента» ситуации, стали не только заводы и 5 000 работников, но и сама строительная отрасль и дальнейшее развитие Дальневосточного федерального округа. Если работа заводов и поставки продукции прекратятся, остановится строительство всех объектов Дальнего Востока, а без работы останется не только многотысячный коллектив «Востокцеменета», но и сотрудники компаний, зависящих от поставок продукции.