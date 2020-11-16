Могут ли переболевшие коронавирусом заразиться повторно?

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Антитела у переболевших новой коронавирусной инфекцией могут сохраняться в течение нескольких месяцев. Однако были уже случаи, когда человек заболевал снова спустя месяц. Поэтому перенесшие инфекцию обязаны соблюдать все меры предосторожности, сообщила заместитель главного врача Якутской республиканской клинической больницы Нюргуяна Владимирова, передает ЯСИА.

«Антитела в организме человека должны держаться в течение нескольких месяцев, но, к сожалению, имеются случаи повторного заражения через месяц. Все это зависит от особенностей организма, состояния иммунной системы. Переболевшие должны соблюдать все меры безопасности, чтобы не подхватить заразу снова», — сказала Нюргуяна Владимирова.

Она также отметила, что основным способом остановки всей пандемии является вакцинация населения, которая начнется в следующем году. Владимирова также сообщила, что сейчас врачи работают в борьбе с коронавирусной инфекцией практически на износ, и призвала граждан быть ответственными в повседневной жизни и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.