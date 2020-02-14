Могут ли меня привлечь за покупку черной икры?

Можно ли приобрести для личного потребления черную икру? Могут ли меня, как покупателя, привлечь к уголовной ответственности, если окажется, что черная икра браконьерского происхождения? Отвечает Якутская природоохранная прокуратура:

Да, Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в случае, если будет установлено, что приобретенная черная икра является дериватом (производным) видов рыб, включенных в Перечень особо ценных диких животных и иных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 31.10.2013 № 978. Например, таких как сибирский осетр, севрюга, калуга, белуга.

В соответствии с ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ установлено, что незаконные добыча, содержание, а равно как и приобретение, хранение и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их частей и дериватов (производных) является уголовно-наказуемым деянием.

За совершение такого деяния предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей и с ограничением свободы до 1 года.

В случае, если приобретение или продажа дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, осуществлены посредством использования сети «Интернет», то незаконные действия таких лиц подлежат квалификации по ч. 1.1 ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ.

Поэтому при приобретении черной икры, в том числе посредством сети «Интернет» (через объявления), следует удостовериться, что она является дериватом (производным) объектов аквакультуры, т.е. рыб, разведение, содержание, выращивание которых осуществляются в искусственно созданной среде обитания, запросив у продавца документы завода-изготовителя.

В таком случае уголовная ответственность по ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ не наступает.