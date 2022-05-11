Модульные ФАПы и врачебные амбулатории будут сданы до конца года

Как сообщает отдел развития и укрепления материально-технической базы медицинских учреждений Министерства здравоохранения республики, в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2021 — 2025 годы» на 2022 год запланированы поставка и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий и фельдшерских здравпунктов в 19 населенных пунктах республики.

В пять населенных пунктов в этом году будет осуществлена поставка модульных конструкций в рамках программы «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы».

На сегодняшний день подписано 24 контракта на поставку и монтаж модульных ФАПов и врачебных амбулаторий.

На четырех объектах — в селах Чкалов Аллаиховского (ФАП), Харбала Верхневилюйского (ФАП), Нелемное Верхнеколымского (врачебная амбулатория) и Абага Олекминского (врачебная амбулатория) районов ведутся монтажные работы.

Дошли модульные конструкции врачебных амбулаторий в еще пять населенных пунктов — села Андрюшкино Нижнеколымого улуса, Ус-Кюель Усть-Алданского, Сайды Верхоянского улуса и Усть-Куйга Усть-Янского районов и модули для ФАПа села Белькачи Усть-Майского района. Монтаж запланирован до конца 2022 года.

После открытия навигации планируются поставка модульных конструкций для врачебных амбулаторий в десять населенных пунктов: Абага Амгинского, Кюсюр Булунского, Нюя Ленского, Аппаны Намского, Хатын-Сысы Нюрбиного, Томтор Оймяконского, Усун-Кюель Сунтарского, Иенгра Нерюнгринского, Хоробут Мегино-Кангаласского улуса, Тулагино ГО «Якутск».

В рамках программы «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» сегодня ведутся монтажные работы в трех населенных пунктах – селах Сасыр Момского (врачебная амбулатория), Хайыр Усть-Янского улуса (ФАП) и Кустур Эвено-Бытантайского (врачебная амбулатория). Поставка и монтаж модульных конструкций в населенные пункты Хайысардах Верхоянского (ФАП) и Налимск Среднеколымского районов (врачебная амбулатория) планируются до конца года.





