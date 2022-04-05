Модульную амбулаторию открыли в селе Сегян-Кюель

Модульную врачебную амбулаторию открыли в селе Сегян-Кюель Кобяйского района в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, сегодня, 5 апреля, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Ранее прием вели в деревянном здании 1969 года постройки, оно было признано аварийным в 2018 году.

«Амбулатория оснащена смотровой комнатой, процедурно-прививочный кабинетом, лабораторией, стоматологическим кабинетом, стационаром на две койки и кухней. Объект полностью укомплектован согласно порядку оказания медицинской помощи», – приводятся слова главврача Кобяйской ЦРБ Ивана Оконешникова.

Труднодоступное село Сегян-Кюель находится на расстоянии более 200 километров по трассе от районного центра поселка Сангар.

По данным Минздрава Якутии, до 2025 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения для республики приобретут более 70 модульных зданий врачебных амбулаторий и ФАПов для отдаленных районов.