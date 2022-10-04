Модульная врачебная амбулатория заработала в Ус-Кюеле

Модульная врачебная амбулатория с полным оснащением начала работу в Усть-Алданском районе Якутии

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Усть-Алданском районе в селе Ус-Кюель ввели в работу модульную врачебную амбулаторию с полным оснащением.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения республики и привлечению федеральных средств в республике строятся новые объекты здравоохранения, проводится капитальный ремонт в поликлиниках и центральных районных больницах.

«Завершение монтажа модульного здания врачебной амбулатории в селе Ус-Кюель Курбусахского наслега стало большим событием для сельчан. Модульная технология обеспечила очень быстрый монтаж здания площадью в 130 кв. метров. Амбулатория укомплектована медицинским персоналам, подключена к коммуникациям и уже успешно ведет прием пациентов. Теперь жители этого отдаленного наслега получают качественные медицинские услуги, не выезжая за пределы своих сел», – сообщила главный врач Усть–Алданской ЦРБ Анна Петрова.

По нацпроекту «Здравоохранение» Усть-Алданской центральной районной больнице было выделено более 16 миллионов рублей. Кроме строительства врачебной амбулатории на эти средства медицинским учреждениям приобретены ноутбуки, аппараты ЭКГ, портативные лабораторные анализаторы крови, ингаляторы, весы, травматологические укладки. Для врачебной амбулатории Легойского наслега выделен специализированный транспорт для перевозки персонала и больных.

Как сообщает региональный Минздрав, по различным программам в текущем году в Якутии будет введено в эксплуатацию первая очередь больничного комплекса в г. Вилюйске, также 27 ФАПов и врачебных амбулаторий. Реализация нацпроекта «Здравоохранение» продолжится до 2025 года. Он предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.