Модный показ от якутского бренда Sakhaboho

Модный показ якутской одежды от бренда «Sakhaboho» авторства Анжелики Кириллиной прошел сегодня в мультимедийном парке «Россия — моя история». В показе представлены коллекции разных годов от именитого дизайнера. тгк @ysiaru

Источник: тгк @ysiaru

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