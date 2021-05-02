02.05.2021
14:54
173

Происшествия

Модный бум лишил якутянина полумиллиона

Под видом дополнительного заработка мошенники похитили у жителя г.Якутска около полумиллиона рублей

В полицию г. Якутска обратился мужчина. По словам потерпевшего, ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей брокерской компании и предложила заработать на инвестициях и покупках ценных бумаг. Она убедила его, что он сможет пассивно зарабатывать 2-3 тысячи рублей в неделю. Во время телефонного разговора женщина, удаленно подключившись к его ноутбуку, помогла ему зарегистрироваться и ввести реквизиты банковской карты в их программе. После чего с карты списались 11 104,50 руб. Позже потерпевшему перезвонили лжеброкеры, которые предложили софинансирование.

Мужчина неделю регулярно производил «покупки» акций и переводил различные суммы денег с помощью липовых сотрудников брокерской компании. Когда он понял, что его вводят в заблуждение мошенники, с его обеих кредитных карт уже были похищены денежные средства на общую сумму 457 723, 50 рублей.

Фото: с Инстаграм
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх