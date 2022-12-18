Модницы выбирают обувь — MARIO MUZI

Каждый год мы все по-разному проводим новогоднюю ночь. Кто-то улетает в тёплые страны, кто-то, наоборот, уезжает покорять горные вершины, кто-то встречает год с семьей на даче, а кто-то — дома наедине с президентом в телевизоре и тазиком Оливье. Где бы вы ни находились, выглядеть в самую праздничную ночь в году хочется соответствующе — поэтому мы собрали идеи, которые помогут решить, в какой обуви встречать Новый год.

Якутский стилист Дарья Габышева (Bronislava May) советует, в чем встречать Новый год.

MARIO MUZI – это качественная, удобная и стильная женская обувь, которую можно обозначить как направление «fashion». «Модная обувь» с использованием оригинальных материалов, фасонов, цветов и разных аксессуаров при создании коллекции. Качественные материалы и дизайнерские идеи из Италии в тесном сочетании с передовыми технологиями и инновационными линиями по изготовлению и пошиву обуви на фабрике в Стамбуле производит эту торговую марку одной из самых успешных и популярных на рынке обуви.

Основным преимуществом марки является оптимальное соотношение цены и качества. Девиз MARIO MUZI «Качество и комфорт для каждого покупателя»

Безумные скидки начались!

Следует отметить, что Mario Muzi – это мультибрендовый магазин, в котором собрана обувь от лучших отечественных производителей.

Мастерство и уникальное понимание последних тенденций и веяний в мире обувной моды помогает нам быть на один шаг впереди, оставляя своих конкурентов далеко позади, предлагая опытному и требовательному покупателю только самые актуальные и интересные модели для любого сезона и праздника.

Создай праздничное настроение с новой новогодней коллекцией обуви и аксессуаров «MARIO MUZI»!

Будь готова к главному празднику года вместе с MARIO MUZI!

Покупая обувь MARIO MUZI, Вы приобретаете безупречное качество и эксклюзивность по доступным и приемлемым ценам.

Совершая покупки в нашем магазине обуви, который находится в ТРК ТУЙМААДА, Вы не только экономите свое время и усилия на поиск подходящей пары, но и свои деньги, которые сможете потратить с умом. При этом Ваш внешний вид будет полностью соответствовать Вашим вкусовым и стилистическим вкусам, что не останется без внимания противоположного пола.

Мы ждем тебя! С 10.00 до 20.00 в ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе, 38, 3 этаж

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