31.03.2022
15:25
468
Общество
Модница Марти — новая суперзвезда Якутии
В соцсетях распространяется необычайно позитивное видео с гламурной собакой Марти и ее милыми обожателями.
На видео, школьники фотографируются с собакой, восхищаются ее стилем. А алабай тем временем успевает слизнуть лица своих «фанов» в знак своей любви.
Хозяин Марти, судя по видео — очень добрый человек.
Модный лук собаки веет весной и романтикой — нежно розовый цвет, солнцезащитные очки со стразами, кокетливая заколка.
Четвероногая красавица украшает собой мир и одним своим видом поднимает настроение окружающих.
Пользователи сети пишут: респект собаке и хозяину.
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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