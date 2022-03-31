Модница Марти — новая суперзвезда Якутии

В соцсетях распространяется необычайно позитивное видео с гламурной собакой Марти и ее милыми обожателями.

На видео, школьники фотографируются с собакой, восхищаются ее стилем. А алабай тем временем успевает слизнуть лица своих «фанов» в знак своей любви.

Хозяин Марти, судя по видео — очень добрый человек.

Модный лук собаки веет весной и романтикой — нежно розовый цвет, солнцезащитные очки со стразами, кокетливая заколка.

Четвероногая красавица украшает собой мир и одним своим видом поднимает настроение окружающих.

Пользователи сети пишут: респект собаке и хозяину.