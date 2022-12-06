Культура
Модная пятница в мраморном зале ждет вас
Внимание!!!
Модных и стильных дам приглашаем на яркое событие недели, на творческий проект «Модная Пятница» 9 декабря в 18.30!
Организаторы проекта: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и Школа красоты и женственности «Ситэ Кэрэ» под руководством Полины Ноевой.
Участниц ждет:
Проект «Преображение» от косметик-эстетистов Күннэй Гагариной и Сарданы Михайловой (тестирование состояния кожи на корейском аппарате, по предварительной записи по тел.8(924)599-81-01 экспресс ультразвуковая чистка кожи лица)
Дефиле от магазина женской одежды «Зарина»
Презентация группы компаний «Камелек»: «Туой-Арт» и нового ювелирного бренда «Алтан-Арт»
Показ от магазина женской одежды «KeRe»
Дизайнерские украшения от бренда ЯЗолото. Сделано в Якутии
Новогодние тренды от дизайнера одежды Зинаиды Заболоцкой
Дефиле от школы красоты и женственности «Ситэ Кэрэ»
Выставка-продажа дизайнерских изделий и украшений, красивой посуды от «Камелек», новогодних подарков «Пряничные домики».
Приходите! Будет интересно!
Стильным, смелым, активным подарки!
Организаторы:
8(914)104-46-27
8(968)155-33-00
Касса: 32-82-96
Онлайн продажи:
Quicktickets.ru
Sakhaconcert.ru
+7 (999) 174-67-82
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