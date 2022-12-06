Модная пятница в мраморном зале ждет вас

Внимание!!! Модных и стильных дам приглашаем на яркое событие недели, на творческий проект «Модная Пятница» 9 декабря в 18.30! Организаторы проекта: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и Школа красоты и женственности «Ситэ Кэрэ» под руководством Полины Ноевой. Участниц ждет: Проект «Преображение» от косметик-эстетистов Күннэй Гагариной и Сарданы Михайловой (тестирование состояния кожи на корейском аппарате, по предварительной записи по тел.8(924)599-81-01 экспресс ультразвуковая чистка кожи лица) Дефиле от магазина женской одежды «Зарина» Презентация группы компаний «Камелек»: «Туой-Арт» и нового ювелирного бренда «Алтан-Арт» Показ от магазина женской одежды «KeRe» Дизайнерские украшения от бренда ЯЗолото. Сделано в Якутии Новогодние тренды от дизайнера одежды Зинаиды Заболоцкой Дефиле от школы красоты и женственности «Ситэ Кэрэ» Выставка-продажа дизайнерских изделий и украшений, красивой посуды от «Камелек», новогодних подарков «Пряничные домики». Приходите! Будет интересно! Стильным, смелым, активным подарки! Организаторы: 8(914)104-46-27 8(968)155-33-00 Касса: 32-82-96 Онлайн продажи: Quicktickets.ru Sakhaconcert.ru

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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