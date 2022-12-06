06.12.2022
13:50
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Культура

Модная пятница в мраморном зале ждет вас

Внимание!!!

Модных и стильных дам приглашаем на яркое событие недели, на творческий проект «Модная Пятница» 9 декабря в 18.30!

Организаторы проекта: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и Школа красоты и женственности «Ситэ Кэрэ» под руководством Полины Ноевой.

Участниц ждет:

Проект «Преображение» от косметик-эстетистов Күннэй Гагариной и Сарданы Михайловой (тестирование состояния кожи на корейском аппарате, по предварительной записи по тел.8(924)599-81-01 экспресс ультразвуковая чистка кожи лица)

Дефиле от магазина женской одежды «Зарина»    

Презентация группы компаний «Камелек»: «Туой-Арт» и нового ювелирного бренда «Алтан-Арт»

Показ от магазина женской одежды «KeRe»

Дизайнерские украшения от бренда ЯЗолото. Сделано в Якутии

Новогодние тренды от дизайнера одежды Зинаиды Заболоцкой

Дефиле от школы красоты и женственности «Ситэ Кэрэ»

Выставка-продажа дизайнерских изделий и украшений, красивой посуды от «Камелек», новогодних подарков «Пряничные домики».

Приходите! Будет интересно!

Стильным, смелым, активным подарки!

Организаторы:

8(914)104-46-27

8(968)155-33-00

Касса: 32-82-96

Онлайн продажи:

Quicktickets.ru

Sakhaconcert.ru

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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