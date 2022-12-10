Вновь «Модная пятница» в ДДН им.Кулаковского

9 декабря состоялось продолжение нового проекта ДДН им.А.Е. Кулаковского и школы красоты и женственности «Ситэ Кэрэ» под руководством Полины Ноевой со звучным названием «Модная Пятница». Это проект для женщин, где проходят показы коллекций дизайнеров, рассказы о моде и стиле, новинки различных магазинов, услуги салонов красоты.

Лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки и техники, косметик-эстетист, визажист, «Женщина Года-2014» Кюннэй Гагарина и креативный менеджер Региональной общественной женской организации «8 марта» РС(Я), косметик-эстетист Сардана Михайлова словно феи преобразили нескольких зрительниц из зала при помощи макияжа.

Зинаида Заболоцкая, дизайнер одежды, кандидат искусствоведения, член Союза художников РФ, член экспертного совета по народным художественным промыслам РС(Я), автор личного бренда «ЗЗ» провела обзор новогодних трендов.

Прошел показ одежды от магазинов KeRe, Zarina. Специальный гость вечера Анастасия Борисова из Верхневилюйского улуса представила эксклюзивные валяные изделия. Компания «Камелек» продемонстрировала новый ювелирный бренд «Алтан-Арт» (украшения и изделия из меди, латуни, несущие в себе сочетание старины с современностью) и «Туой-Арт» (глиняная посуда в якутском национальном стиле). Ювелирный салон «ЯЗолото» — дизайнерские украшения, которые смогут преобразить даже самый простой образ в актуальный и запоминающийся, добавят изюминку.

Коллекции представили студенческий театр моды «Кампус» СВФУ им.М.К. Аммосова и Школа красоты и женственности «Ситэ Кэрэ», руководитель отличник культуры РС(Я) Полина Ноева.

Напомним, проект «Модная пятница» серийный, будет проводиться дважды в ДДН им. А.Е. Кулаковского в месяц с разной программой.