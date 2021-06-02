Модернизированному танкеру присвоено имя капитана Спиридонова

В торжественной обстановке прошло мероприятие, посвященное присвоению обновленному танкеру ТО-1543 имени Героя Социалистического труда, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Михаила Федоровича СПИРИДОНОВА.

В митинге приняли участие народный депутат Республики, генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ, начальник отдела водного транспорта Минтранса РС (Я) Семен КОРКИН, близкие родственники легендарного Михаила Федоровича, а также ветераны – речники, коллектив ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».

Справка: Михаил Фёдорович родился 31 декабря 1930 года в Кобяйском районе Якутской АССР. 15-летним подростком он пришел рядовым матросом к легендарному капитану Афанасию Даниловичу Богатыреву. Тогда по Лене ходили колёсные пароходы, и работа у юного Михаила была не из лёгких. Под руководством прославленного наставника, он сумел получить отличные практические навыки. Огромная целеустремленность к своей мечте привела его в стены Якутского речного техникума, и так шаг за шагом, он проходит большой трудовой путь от матроса до капитана одного из самых крупных транспортных предприятий СССР – Ленского объединенного речного пароходства.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов отметил, что Михаил Федорович был большим авторитетом не только для коллектива Пароходства. Все вопросы, которые поднимались на уровне руководства Республики и отраслевых ведомств России, решались при его непосредственном участии. Михаил Спиридонов был мудрым советчиком и надежным помощником Ленского объединенного речного пароходства.

Сергей Ларионов вручил дочерям героя Саргылане Михайловне и Виктории Михайловне копии свидетельств о присвоении имени «Капитан Спиридонов» танкеру-1543.

Экипажу танкера под руководством капитана Вячеслава ФРОЛОВА внучка Михаила Федоровича подарила портрет дедушки, который написала сама. Он будет украшать кают-компанию судна.

После рапорта капитана о готовности экипажа, танкер «Капитан Спиридонов», обновленный и с новым именем, вышел в свой первый рейс.