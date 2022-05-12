12.05.2022
10:53
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Красота & Здоровье

Модернизация первичного звена здравоохранения продолжается

Современное медицинское оборудование — рентген-аппарат маммографический для рентген-кабинета по программе модернизации первичного звена получила Верхнеколымская центральная районная больница.

Развитие системы первичной медико-санитарной помощи – одно из главных направлений нацпроекта.

— Всего в этом году мы получили четыре рентген-аппарата, — рассказал главный врач больницы Михаил Иванов. — В ренген-кабинете сделан ремонт, отвечающий всем требованиям безопасности. Помимо маммографа установлены аппарат флюорографический цифровой «Ренекс», аппарат рентгенологический стационарный «Дуограф» и передвижная система флюороскопическая рентгеновская «Флюоро-Програф-РП».

Новому оборудованию рады и пациенты, и сами врачи, оно позволит расширить диагностические возможности и сократит время обследования.

— Новое оборудование позволит охватить осмотрами весь район, — доволен главврач.

Рентген-аппаратами по программе модернизации первичного звена в этом году будут также обеспечены диагностическое отделение Хангаласской центральной больницы, Айхальская городская больница, поликлиника поселка Тикси, взрослая поликлиника и Чернышевская городская больница Мирнинской центральной районной больницы, поликлиника поселка Депутатский, терапевтическое отделение Чурапчинской центральной больницы, поликлиники поселка Батагай-Алыта и села Саскылах.

Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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