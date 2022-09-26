Модернизация морского порта Тикси

Представители Минвостокразвития РФ ознакомились с проектом модернизации морского порта в якутской Арктике

Модернизацию морского порта Тикси необходимо провести для развития транспортного узла, удешевления северного завоза и ускорения реализации крупных инвестиционных проектов в арктических районах Якутии.

С проектом ознакомились представители Минвостокразвития РФ и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания.

«Из-за изменения транспортных коридоров, в целом, по стране сейчас резко возрастает роль Северного морского пути. Это скажется и на арктических территориях Якутии, в первую очередь, прилегающих к Северному Ледовитому океану — и с точки зрения безопасности страны, и с точки зрения логистики северного завоза, и с позиции реализации на этих территориях ряда проектов, в том числе, по освоению полезных ископаемых. Они все получают новый толчок для более интенсивного развития», – отмечал ранее глава республики Айсен Николаев.

Проект предусматривает расширение границ порта Тикси и строительство нового глубоководного морского терминала в районе села Найба Булунского района, которое находится в 112 км от Тикси.

Ранее власти Якутии защитили инвестиционную декларацию, в которой содержатся все данные о сроках и финансово-экономическом обосновании проекта.

«Преимуществом данного места является защищённость от сгонных ветров и глубоководность, которая позволяет подходить к берегу морским судам с осадкой до 10 метров. Ежегодно в навигацию завозится порядка 2,7 млн тонн грузов, с использованием Северного морского пути перевозится 300 тысяч тонн грузов. Строительство глубоководного порта в Булунском районе позволит увеличить грузооборот и завозить топливо, продукты, товары первой необходимости намного дешевле», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

Сейчас состояние арктической транспортной инфраструктуры характеризуется высоким износом. В последний раз углубление дна в районе Тикси проводилось в 80-е годы. Сейчас же у берегов моря Лаптевых и Северо-Восточного моря глубина достигает всего 4-5 метров.

Тикси – важный транспортный узел, опорный пункт для реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере недропользования, энергетики, развития социальной сферы арктических районов республики.