Модельер Петр Яковлев выбрал Мисс и Мистера «Дети Арктики»

4 марта известный якутский модельер, участник популярного телевизионного шоу «Подиум» Петр Яковлев стал гостем смены «Дети Арктики» в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Он встретился с детьми, ответил подробно на их вопросы и стал главным судьей конкурса красоты и таланта «Мисс и мистер «Дети Арктики».

Школьники с большим интересом задавали ему свои вопросы. Их интересовал путь становления дизайнера, хобби, увлечения, взгляды на жизнь и даже то, какой предмет он больше предпочитал в школе. Пётр открыто и доступно отвечал, и как организатор многих конкурсов красоты, дал совет участникам мисс и мистер «Дети Арктики», которые с волнением ждали своего выхода на сцену. Он подчеркнул, что всем участникам конкурсов красоты нужно быть смелыми, быть оптимистами и обязательно добиваться своей цели. На этой ноте начался конкурс красоты и таланта «Мисс и мистер «Дети Арктики».

Первым этапом была «Визитка». Девушки в красивых нарядах, элегантные мальчики продефилировали на сцену и рассказали о себе и о своих увлечениях. На втором этапе конкурса каждый смог удивить членов жюри своим ярким талантом. И им это удалось, ведь не каждый раз можно услышать стихи собственного сочинения на эвенкийском языке!

Некоторые участницы станцевали вместе с группой поддержки от своей академии. Все выступления были яркими и интересными, а болельщики их активно поддерживали.

Со слов модельера, особенно ему понравился выход участников на третьем этапе конкурса «Современное этно». Здесь девочки и мальчики показали свои самодельные костюмы с элементами национальных мотивов. Надо отметить, что костюмы создавались всего за один день до конкурса, поэтому восхититься полёту фантазии и искусности рук можно было бесконечно.

Наконец результаты конкурса. Титул «Мисс и мистер талант» завоевали Барабанская Мария за исполненный национальный танец и Романов Кирилл, за стихи собственного сочинения.

«Мисс и мистер зрительских симпатий» получили Винокурова Дарина и Новиков Артем.

А «Мисс и мистер «Дети Арктики» стали Атласова Юлия из села Петропавловск Усть-Майского района и Кириллин Денис из села Кюпцы Усть-Майского района. Они получили свои награды из рук самого модельера Петра Яковлева! Победителей наградили путевками во ВДЦ «Океан» в г.Владивосток, где они будут представлять Якутию тоже в конкурсе красоты и таланта, но уже российского уровня. Желаем нашим ребятам удачи и дальнейших побед!

На прощание наш гость сказал, что в первый раз посещает такое детское мероприятие и очень был рад этому. Он восхитился всесторонними талантами детей и пожелал продолжать проводить такие смены, где каждый ребенок из отдаленных районов может самовыразиться и показать себя.