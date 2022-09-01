01.09.2022
20:53
521

Светская хроника

Модель из якутского агентства PRO MODELS в американском глянце

Американский журнал 6xmagazine опубликовал фото с девушкой из якутского модельного агенства PRO MODELS, сообщает тгк Yakutsk News. На фотографии можно прочитать по-английски Модель: Сандаара Шарина. Фото: igorpanchenko

Фото: igorpanchenko
Источник: тгк Yakutsk News

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх