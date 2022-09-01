Модель из якутского агентства PRO MODELS в американском глянце

Американский журнал 6xmagazine опубликовал фото с девушкой из якутского модельного агенства PRO MODELS, сообщает тгк Yakutsk News . На фотографии можно прочитать по-английски Модель: Сандаара Шарина. Фото: igorpanchenko

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