Мода. Стиль. Север. Начинается сбор заявок для участия в показе «Arctic Fashion Show-2021»

До 15 ноября принимаются заявки от дизайнеров и модельеров Якутии для участия в одном из самых ярких и дерзких мероприятий предстоящего фестиваля «Зима начинается с Якутии» — модном показе «Arctic Fashion Show». В этом году мероприятие посвящено идейному вдохновителю и основателю, известному якутскому модельеру и доценту АГИКИ Варваре Филипповой. Организаторами главного модного показа зимы являются Министерство по делам предпринимательства, торговли и туризма Якутии и АГИКИ.

«Главной целью показа является развитие индустрии моды, как одного из составляющих креативной экономики Республики. В основу концепции нашего показа заложена идея сохранения традиций народов Арктики и чистоты северной природы в условиях глобализации и цифровизации. Мы стремимся привлечь внимание общественности к вопросам экологии в Арктике, призываем к солидарности во имя бережного отношения к людям и планете в ходе процессов глобального потепления и новых вызовов современности, обусловленных распространением COVID-19. “Arctic Fashion Show-2021” будет посвящён памяти нашей коллеги, именитого за пределами республики модельера, хорошего друга и светлого человека, который ставил перед собой большие цели и добивался их, Варваре Филипповой. Именно она несколько лет назад выступила с инициативой создания модного показа и собрала вокруг себя команду творческих людей, вдохновившихся её идеей. На протяжении двух лет под её чутким руководством команда создавала условия для развития индустрии моды и радовала зрителей красивейшим шоу», — сообщает продюсер показа Василиса Тарасова.

В показе примут участие профессиональные дизайнеры и местные бренды/производители одежды, аксессуаров, украшений и изделий из меха, а также студенты и выпускники профильных учебных заведений. Отмечается, что будет возможно участие из других регионов России в онлайн-формате. Для этого необходимо направить на адрес организаторов видео-демонстрацию своей коллекции, снятую по заготовленному техническому заданию.

«Коллекция участников должна состоять из 3-7 моделей. Она может быть разработана как для мужчин, так и для женщин или детей. В модели должен присутствовать обязательный аксессуар — маска по типу медицинской. Стоит также напомнить, что участие в показе является бесплатным», — подчёркивают организаторы.

Участники модного показа до 15 ноября нужно предоставить в оргкомитет заявку, фотографии коллекции или эскизы, ее краткое описание и резюме о себе по адресу: arcticfashionshow@mail.ru или по номеру телефона 8(924)591-12-08. Список дизайнеров и модельеров, прошедших отбор, будет выставлен на сайте АГИКИ и Instagram-профиле мероприятия.

Показ состоится 2 декабря 2021 года в прямом эфире НВК «Саха» с 18:15 часов и продлится до 19:00, а также на странице @arcticfashionshow_ykt в Instagram.