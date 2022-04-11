Мобильный офис социальной газификации принял заявки в Покровске

Сотрудники регионального оператора газификации АО «Сахатранснефтегаз» дали консультации и приняли заявки у жителей Хангаласского улуса на выходных. Кроме того, несколько заявителей подписали подготовленные для них договора о подключении.

— Мы видим, что программа очень востребована у жителей Якутии. Мобильный офис работает в дополнение к обычным стационарным филиалам «Сахатранснефтегаз», чтобы в каждом газифицированном районе жители могли получить исчерпывающие ответы на вопросы по соцгазификации и подать заявку, – рассказал начальник Службы техприсоединения УГРС Николай ПЕТУХОВ.

Напомним, что мобильный офис впервые запущен 15 марта. Он посетитил Намский, Чурапчинский и Мегино-Кангаласский улусы, принял заявки на Комсомольской площади города Якутска и в микрорайонах Пригородное, Хатассы, Марха и в Промышленном округе. Всего 324 заявки собрано в мобильном офисе.