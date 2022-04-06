Мобильный офис «Сахатранснефтегаз» в Мегино-Кангаласском улусе

Мобильный офис социальной газификации АО «Сахатранснефтегаз» провёл прием заявок в поселке Нижний Бестях в выездном формате. Это был второй день работы передвижного офиса в Мегино-Кангаласском улусе. За два дня почти 30 владельцев частных домохозяйств оформили заявления на бесплатное подключение газа.

6 апреля специалисты компании принимали заявки и давали консультации всем желающим.

— По утвержденному в республике плану-графику многие из этих заявителей попадают под газификацию уже в этом году, поэтому мы напоминаем о том, что заключаемый договор имеет обоюдные обязательства. Региональный оператор обязуется в указанный срок подвести газопровод-ввод к забору, а собственник домовладения обязан обеспечить готовность внутри границы земельного участка, – подчеркнул мастер Мегино-Кангаласского эксплуатационного газового участка Виталий Жирков.

Подали заявки жители сел Тарат, Майя, Павловск, а также поселка Нижний Бестях. «Сахатранснефтегаз» сообщает о том, что на этом не заканчивается прием заявок на социальную газификацию: консультации и оформление заявлений ведут как в клиентском центре компании в Нижнем Бестяхе по адресу Ленина,36, так и в офисе села Майя по адресу ул. Советская, 5.

В других районах и улусах республики заявки также принимают в эксплуатационных газовых участках «Сахатранснефтегаз». Подать заявку можно и в любое время онлайн: для этого не нужно посещать офис обслуживания, достаточно заполнить форму на SG.AOSTNG.RU и приложить к заявке необходимые документы.