Мобильный офис по социальной газификации примет заявки

Завтра, 23 марта, передвижной мобильный офис АО «Сахатранснефтегаз» по приему заявок будет работать в Промышленном округе города Якутска. Жителей округа приглашают подать документы и получить консультацию по социальной газификации в 14:00 возле здания Управы округа. Перечень документов для подачи заявки: — Паспорт гражданина, ИНН, СНИЛС; — Документы на дом и земельный участок;- Ситуационный план; — Если заявка подается не собственником, необходимо предоставить доверенность и копию паспорта собственника. Если домовладение находится в долевой собственности, требуется заполнить согласие всех дольщиков с документами, удостоверяющими личность. Подробнее о критериях, документах и возможностях социальной газификации – SG.AOSTNG.RU.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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