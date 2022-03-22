22.03.2022
14:17
42
Общество
Мобильный офис по социальной газификации примет заявки
Завтра, 23 марта, передвижной мобильный офис АО «Сахатранснефтегаз» по приему заявок будет работать в Промышленном округе города Якутска. Жителей округа приглашают подать документы и получить консультацию по социальной газификации в 14:00 возле здания Управы округа.
Перечень документов для подачи заявки:
— Паспорт гражданина, ИНН, СНИЛС;
— Документы на дом и земельный участок;- Ситуационный план;
— Если заявка подается не собственником, необходимо предоставить доверенность и копию паспорта собственника. Если домовладение находится в долевой собственности, требуется заполнить согласие всех дольщиков с документами, удостоверяющими личность.
Подробнее о критериях, документах и возможностях социальной газификации – SG.AOSTNG.RU.
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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