Мобильный мошенник, похитив деньги, сам сообщил об афере

В полицию Хангаласского района обратился 30-летний мужчина. Он пояснил, что ему поступил звонок с номера 8-495-203-1613. Звонивший представился сотрудником банка и предупредил, что некий Федотов пытается оформить на него кредит и перевести деньги на свою карту. Потерпевший, услышав, что «сотрудник банка» назвал его персональные данные, поверил, что действительно разговаривает с банковским специалистом. Так же он отметил, что слышал во время ожидания типичную музыку, как на «горячей линии» банка. Затем его перевели на другого сотрудника, который сообщил, что для отмены операции нужно оформить кредит в сумме 70 000 рублей через онлайн-приложение, а затем перевести деньги в банк, чтобы специалист смог погасить несанкционированный кредит. Мужчина согласился и сделал всё, о чем его просили. После одобрения кредита ему вновь перезвонили лжесотрудники банка и попросили продиктовать коды из смс-сообщений «роботизированной программе». Как только потерпевший назвал запрашиваемые данные, с его банковской карты произошло списание 67 690 рублей и 2500 рублей. Заявитель сказал оператору, что кредит всё еще не закрыт, на что тот ответил, что переведет его звонок старшему специалисту, который всё ему объяснит. В трубке снова заиграла музыка, и после недолгого ожидания мужской голос произнес: «Вы стали жертвой мошенников, никому никогда не называйте свои данные». После этого звонок был сброшен. В общей сумме мошенники похитили у жителя Хангаласского района 70 190 рублей.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, призываем быть предельно бдительными и помнить, что мошенники могут владеть информацией о ваших анкетных данных и быть весьма убедительными. При получении подозрительного звонка, лучше сразу прервите разговор и перезвоните по номеру «горячей линии» банка, чтобы проверить данную информацию. Никогда и никому не сообщайте коды подтверждения, приходящие в смс-сообщении, именно они дают доступ злоумышленникам к вашим счетам, также нельзя сообщать трёхзначный код, расположенный на оборотной стороне вашей карты, и иные персональные данные. Запомните, что сотрудники банка никогда не запрашивают подобную информацию по телефону, это делают только мошенники!