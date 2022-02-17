Мобильный мошенник 2 недели выуживал деньги с учителя из Ленска

Мобильный мошенник порядка 2 недель обрабатывал учителя истории из г. Ленск, заставляя оформлять кредиты и переводить на «безопасные счета».

14 февраля в ОМВД России по Ленскому району обратился учитель истории районной школы о том, что мобильные мошенники похитили у него 370 000 рублей, которые были оформлены в кредит.

Выяснилось, что 12 января т.г. на сотовый телефон работника образования, пользующегося мобильным приложением сбербанка, поступил звонок с номера 8 495-308-02-69. Неизвестный представился сотрудником Центробанка, назвал абонента по имени и отчеству и сообщил, что якобы на имя клиента оформлено 3 кредита в различных банках и предложил «аннулировать оформленные кредиты».

Следуя инструкциям лжесотрудника, ленчанин через мобильное приложение оформил на свое имя кредит в размере 249 тысяч рублей, обналичил их в банкомате и отправил на продиктованные номера телефонов. Все это время злоумышленник постоянно держал жертву на телефонной связи.

На следующий день поступил новый звонок от незнакомца, который сообщил, что на имя жертвы обнаружен новый кредит в другом банке, необходимо срочно его погасить. Здесь заявитель засомневался и в течении недели отказывался оформлять новые кредиты и переводить деньги, при этом в свой банк и правоохранительные органы не обращался. В итоге потерпевший все же поддался мошенникам, оформил еще 2 кредита и осуществил переводы на указанные ему номера.

ЗАПОМНИТЕ! Если вам звонят неизвестные, представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и сообщают о несанкционированных финансовых операциях с вашим счетом, прекратите разговор и перезвоните на официальные контактные номера банка, в котором обсуживаетесь! Ни в коем случае не называйте никому (даже сотруднику банка и полиции) данные ваших банковских карт, банковские коды из СМС-сообщений.

Чтобы не лишится сбережений, используя электронные банковские услуги изучайте и соблюдайте финансовую грамотность!