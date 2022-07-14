Мобильный десант якутских онкологов вернулся из Олекминского района

За неделю работы в Олёкминском районе мобильная мультидисциплинарная бригада Якутского республиканского онкологического диспансера осмотрела 269 человек.

«Врачом онкологом-гинекологом осмотрено 147 женщин, ультразвуковое исследование прошли 234 человека. Для дополнительного обследования с подозрением на онкологию в Якутский онкологический диспансер направлено 16 человек», – сообщила главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера Татьяна Николаева.

Татьяна Николаева отметила, что борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетным направлением Национального проекта «Здравоохранение». По поручению Главы Якутии Айсена Николаева в республике идёт активная работа по ранней диагностике и лечению раковых заболеваний. «Онконастороженность — это не только знания о раке, это регулярная профилактика и внимательное отношение к своему здоровью для исключения или выявления онкологического заболевания с последующим своевременным лечением. Необходимо проходить своевременное обследование. Чем быстрее вы обратитесь к врачу с подозрением на заболевание, тем выше вероятность, что лечение будет иметь положительный результат», – сказала она.

Бригада специалистов под руководством Артура Протодьяконова, в составе которой заведующая отделением онкогинекологии Светлана Мыреева, врач ультразвуковой диагностики Мария Гурьева, врач хирург-онколог Анастасия Парфёнова и медицинская сестра-анестезист Александра Корнилова, осмотрели жителей города Олёкминск, сёл Нерюктяйинск 1-ый, Нерюктяйинск 2-ой, Абага, Кяччи, Олекминское, Улахан-Мунгку и Юнкюр.

Кроме того, специалисты приняли участие в совещании у главы Олекминского района с участием глав наслегов и актива района. На медицинском совете в центральной районной больнице были обсуждены вопросы о качестве диагностики и эффективности медоборудования.

Выезд бригады онкологов в Олекминский район приурочен 100-летию ЯАССР и года Матери в Якутии.