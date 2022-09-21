Мобильные медкомплексы совершили выезды в отдаленные пункты

Мобильные передвижные медицинские комплексы на базе «КАМАЗ» активно задействованы в медицинских учреждениях Алданского, Верхневилюйского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Ленского, Усть-Майского и Верхоянского районов. Автомашины в составе медицинских бригад выезжают для профилактического медицинского осмотра и диспансеризации жителей отдалённых поселений, участвуют в вакцинации населения.

В автомобилях имеется все для работы медицинского персонала — тонометр, электрокардиограф, автоматический анализатор гемоглобина, глюкозы и холестерина, аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии, стетоскоп, весы с ростомером, кольпоскоп, укладка для оказания скорой медицинской помощи, холодильник для хранения лекарственных препаратов, шкаф сухожаровой. Медики также имеют возможность заполнять все необходимые документы на компьютеризированном рабочем месте и направлять в общую базу данных.

За 8 месяцев состоялось 245 выездов в населенные пункты республики, обследовали более 12 тысяч человек.

Напомним, передвижные мобильные лечебные профилактические комплексы «Диагностика» на базе автомобилей «КАМАЗ» закуплены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Национальные проекты инициированы президентом РФ Владимиром Путиным с 2019 года.