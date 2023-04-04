«Мобильные доктора» оказали специализированную медпомощь жителям арктических районов

«Мобильные доктора» оказали специализированную медпомощь почти 11 тысячам жителей арктических районов Якутии.

На сегодня, 3 апреля, осмотрено в общей сложности 10 840 человек, из которых 1 712 являются представителями коренных малочисленных народов Севера, 3 679 – дети. Всего бригады охватили 68 населённых пунктов девяти арктических районов Якутии.

«В ходе первичных приемов зарегистрировано 2 368 впервые выявленных заболеваний, взят на диспансерный учёт 1 571 человек. По результатам первичных осмотров направлены для дальнейшего обследования и лечения в республиканские медорганизации 1 252 человека», – сообщили в Минздраве Якутии.

Помимо этого, с февраля текущего года вместе с «мобильными докторами» в центральные районные больницы Абыйского, Момского, Верхоянского, Аллаиховского, Эвено-Бытантайского районов были направлены медикаменты для льготной категории граждан в объёме 230 кг, закрыта квартальная потребность.

Мобильные бригады укомплектованы необходимыми специалистами узкой направленности, оснащены аппаратами УЗИ, ЭКГ, для проведения энцефалографии, щелевой лампой, аппаратурой для определения уровня холестерина, сахара крови, аппаратом холтеровского мониторирования, материалами для сбора анализов на вирус папилломы человека, онкомаркеры, жидкостной цитологии, ИФА на гепатиты, гормоны.

Кроме планового осмотра врачами-хирургами, травматологами и отдельными специалистами узкого профиля по необходимости выполнены малые оперативные вмешательства (манипуляции), оказана неотложная помощь и помощь на дому.

Доктора провели осмотры не только населения, но и помогли районным коллегам, которые получили существенную помощь — обновили базы диспансерных больных, начали подготовку пациентов на госпитализацию в республиканские учреждения, получили методическую помощь и расширенные рекомендации.

Жизненно необходимые для жителей Арктики выезды организуются в рамках новой модели организации первичной специализированной медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах Арктической зоны Якутии, инициированной Главой Якутии Айсеном Николаевым.

Население арктических районов, в которых побывали «мобильные доктора» выражают огромную благодарность всем организаторам и главе Якутии Айсену Николаеву за доступную медицинскую помощь

В апреле месяце «мобильные доктора» планируют выезды в Оленекский, Анабарский, Верхнеколымский и Булунский районы.