14.09.2022
12:08
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Красота & Здоровье

Мобильная бригада врачей вылетела для оказания помощи населению Верхоянского улуса

Мобильная бригада врачей РЦОЗМП вылетела в Верхоянский район, чтобы оказать помощь людям, пострадавшим от наводнения.


Сегодня мобильная бригада Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, при поддержке Министерства здравоохранения РС (Я), вылетела в Верхоянский район, с целью оказания методической помощи медицинскому персоналу ГБУ РС (Я) «Верхоянская центральная районная больница» и профилактической и специализированной первичной медико-санитарной помощи населению пострадавшему от наводнения.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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