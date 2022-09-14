Мобильная бригада врачей вылетела для оказания помощи населению Верхоянского улуса

Мобильная бригада врачей РЦОЗМП вылетела в Верхоянский район, чтобы оказать помощь людям, пострадавшим от наводнения.

Сегодня мобильная бригада Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, при поддержке Министерства здравоохранения РС (Я), вылетела в Верхоянский район, с целью оказания методической помощи медицинскому персоналу ГБУ РС (Я) «Верхоянская центральная районная больница» и профилактической и специализированной первичной медико-санитарной помощи населению пострадавшему от наводнения.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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