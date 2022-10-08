08.10.2022
18:10
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Якутия

Мобилизованным якутянам предоставили аптечки со всем необходимым

АО «Сахафармация» предоставило для мобилизованных граждан Якутии укопмплектованные аптечки с необходимыми наборами для оказания первой медицинской помощи и  лекарственные препараты. В аптечку входят бинты, лейкопластыри, ваты, заживляющие мази, активированные угли. Из лекарственных препаратов цитрамоны, парацетамолы, антибиотики, панкреатины и т.д.
Всего 450 комплектов уже направлены в Постпредство РС(Я) в Дальневосточном Федеральном округе.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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