09.11.2022
14:13
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Общество

Мобилизованным якутянам передали пикапы

Глава Якутии в своем телеграм-канале пишет: Мы продолжаем обеспечивать наших военнослужащих дополнительной техникой, в том числе и автомобилями.

Сегодня 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Улан-Удэ, где проходят службу якутяне, от Якутии передано 6 пикапов.

Вся войсковая часть очень благодарна нашей республике за помощь.

Ждем вас с победой!✊🏻

Фото: видео тгк Айсен Николаев
Источник: тгк Айсен Николаев

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