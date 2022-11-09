Мобилизованным якутянам передали пикапы

Глава Якутии в своем телеграм-канале пишет: Мы продолжаем обеспечивать наших военнослужащих дополнительной техникой, в том числе и автомобилями. Сегодня 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Улан-Удэ, где проходят службу якутяне, от Якутии передано 6 пикапов. Вся войсковая часть очень благодарна нашей республике за помощь. Ждем вас с победой!✊🏻

Фото: видео тгк Айсен Николаев Источник: тгк Айсен Николаев

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