09.11.2022
14:13
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Общество
Мобилизованным якутянам передали пикапы
Глава Якутии в своем телеграм-канале пишет: Мы продолжаем обеспечивать наших военнослужащих дополнительной техникой, в том числе и автомобилями.
Сегодня 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Улан-Удэ, где проходят службу якутяне, от Якутии передано 6 пикапов.
Вся войсковая часть очень благодарна нашей республике за помощь.
Ждем вас с победой!✊🏻
Фото: видео тгк Айсен Николаев
Источник: тгк Айсен Николаев
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